Bolívar fue galardonado por la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (Ascap, por sus siglas en inglés) por la música de dicha serie, pues participó en la composición de los temas.

El galardón se lo otorgaron al senador junto con los productores y compositores Robert Taylor y Nicolás Tovar, como contó el mismo congresista en un video de su cuenta de Instagram, publicado en la noche del miércoles.

“¡Es un día muy especial! Esta cara de ponqué es porque hemos sido premiados, junto con mis amigos Robert y Nicolás, con el premio más importante que tiene la música, que es el premio Ascap. Nos están premiando por la música de ‘Sin senos sí hay paraíso’. Recuerden que ya habíamos ganado este premio, pero el latino [en marzo]… este es el anglo. Les comparto mi dicha, no imaginan lo que significa que a uno le recompensen el esfuerzo”, aseguró Bolívar.

En la grabación, el congresista también se adelantó a los posibles cuestionamientos que le puedan hacer por irse de viaje y no estar en sus funciones legislativas.

“Y para los que me van a criticar por estar acá, pues les cuento que pedí un permiso, no remunerado, al Congreso por dos días; me vine a Los Ángeles esta mañana [del miércoles] y me toca regresarme mañana. Son dos viajes de siete horas, pero valió la pena. ¡Qué belleza esto [muestra el premio]!”, puntualizó.

Esta es la publicación de Bolívar sobre su Ascap y su corta ausencia en el Congreso.