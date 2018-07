El épico momento del certamen de belleza que dejó un sinsabor en los colombianos, no solo fue un momento de angustia para Gutiérrez, quien ya tenía la corona en su cabeza, sino para Vega que no sabía cómo quemar tiempo para que los segundos pasaran rápido y que no alcanzara a quitarle la corona a su país.

“Mi reinado fue el más interesante, yo no entendía. Era quitársela a mi propio país. Todo fue un caos y me dijeron que tenía 1 minuto y 20 segundos para salir”, aseguró la exreina nacional para el medio.

La también modelo aseguró que ella ya estaba en el camerino a punto de cambiarse para irse cuando se desató el caos en medio del concurso. Harvey estaba sobre el escenario y todos estaban esperando que dijera un chiste, apenas empezó a hablar de su equivocación el público pensó que era muy gracioso, hasta que el tiempo pasó y se dieron cuenta de que era real.

Según ella, el organizador del concurso le pidió que fuera y que solucionara todo, pues nadie sabía qué hacer y tenían poco tiempo, por esto, durante la entrevista le preguntaron por qué no había esperado un poquito más a ver si le dejaban la corona, a lo que Vega respondió:

“Yo quemé full tiempo, en verdad yo traté (…) Yo empiezo a caminar, veo a las dos niñas esperándome y yo me devolví y él me dijo de aquí no te voy a dejar pasar”.

Y como concluyó, ella finalmente tuvo que acercárseles a las chicas y las tranquilizó:

“Le dije a Ariadna: ‘Tranquila, tranquila todo va a estar bien’, le dije a Pia: ‘Sonríe porque si no te vas a arrepentir”.

Esta es la entrevista completa: