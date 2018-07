Shower de Valentina! Gracias a mi esposo @juanpsilvaroa familia y amigos por acompañarnos en todos los momentos importantes! Aquí les dejo estas fotos de @colorhunt ❤️ gracias @posheventosboutique @lebouquet.co @caramelosbga @mimetipasteleria @innoballoons todo fue un hit ! Son los mejores !! #38weekspregnant #encualquiermomento #yatevamosaconocer #valentinasilvaroca

A post shared by Eileen Roca Torralvo (@eileenroca) on Jul 22, 2018 at 8:48am PDT