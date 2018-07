Acepté hacer esta portada de @cromos por convicción!! Siempre he sido una abanderada de la belleza natural, de no tenerle miedo a la belleza real de cada mujer y cuando llegan estas oportunidades para replicar este mensaje, lo acepto con todo mi amor pero sobretodo con el ánimo de motivar a todas las mujeres a que acepten su belleza sin miedo al qué dirán y enseñarles, a través de mis experiencias, que la belleza interior siempre primará ante la superficialidad de la carne!! Áma lo que Dios te dio, ama tu familia, tus hijos, tus virtudes, tus capacidades, tus orejas, ojos, codos, pies, manos, espalda, ama tu vida, se feliz y regálale el mejor ejemplo a las nuevas generaciones! Te invito a leer esta edición de @cromos

