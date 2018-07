“¿Cómo fue el casting de ‘La reina del flow’?”, le preguntaron en TVyNovelas, y ‘Majo’ empezó su respuesta con una anécdota que le pasó en ese momento.

“Fue muy chistoso, porque cuando me enviaron el perfil, me dijeron: ‘El personaje es de una niña gordita, pecosa, con brackets y gafas’, y pensé: ‘¿Y yo a qué voy? (risas)”, recordó.

Pese a ese lío con el físico, que parecía un obstáculo, ‘Majo’ decidió ir con una propuesta que fue tan buena, que logró pasar a la siguiente ronda.

El artículo continúa abajo

Sin embargo, lo que fue decisivo fue su talento a la hora de interpretar una canción. Y es que, según la artista, a ella siempre la ha gustado cantar y bailar.

“Con mi mánager construimos un personaje que era medio masculino. Luego pasé al segundo filtro, en el que me tocaba cantar, interpreté un reguetón y compuse un rap. Creo que ese fue el plus que me hizo ganar el personaje […] De hecho, [cuando ya estaba contratada y grabando] canté la mayoría de canciones de la serie”.

Aparte del casting, la actriz se refirió a otros temas de la novela y de sus proyectos profesionales, que pueden leerse en la entrevista completa publicada en la reciente edición impresa de la revista.

A continuación, compartimos algunas fotografías de la famosa haciendo de Yeimy Montoya en ‘La reina del flow’, intercaladas con unas de ella en otros contextos, que ha compartido en Instagram.

Caracol Televisión.

Caracol Televisión.

Caracol Televisión.

Video recomendado: Protagonistas de ‘La reina del flow’ responden si les gustan mayores.