Desde entonces, algunos de los supuestos amigos y allegados que tenía Vaneza se habrían alejado de ella.

Y es por eso que en un mensaje que la presentadora escribió esta semana sobre su cumpleaños, ella aparentemente envió una indirecta a todas esas personas, pero también dedicó unas frases a quienes siguen firme con ella.

“Este mes celebro mi vida, le doy gracias a los que están aquí conmigo más firmes que nunca, a los que me dan fortaleza cada día y siempre piensan en mandarme un mensaje de aliento, y porqué no, también gracias a los que se fueron e inconscientemente me dan fortaleza para seguir y aprender no solo a pasar la página, sino también arrancarlas del álbum de mi vida”, expresó.

En su publicación de Instagram, Vaneza igualmente explicó la importancia, sobre todo espiritual, que tiene para ella cada ‘vuelta al sol’.

“El cumpleaños es una de las celebraciones que más sentido tiene, por que es buen día para agradecer la vida y las bendiciones (pasado); para celebrar como a uno más le gusta y ser el protagonista del día, permitiendo que otros lo llenen de palabras, deseos, regalos y manifestaciones de afecto espirituales y materiales (presente) […] Es especial para soñar el futuro […] para reflexionar y desear, orar y agradecer, y pedir a Dios ya que cada persona que se enteró de tu cumpleaños tuvo un pensamiento bueno para ti”, señaló la famosa.

El mensaje completo de la presentadora de ‘Sábados felices’ está acompañado de dos fotografías, donde ella aparece feliz, con el pastel de helado que le dieron de cumpleaños.