View this post on Instagram

#OMG!! 🤣 Este clip de #itaticantoral es viral en la web!! ✌🏻 La actriz revive a su personaje #SorayaMontenegro y sus inolvidable frases 😂 ¿Cuál es tu favorita? (Video: bae.itati) @entretenimientorcn #entretenimientorcn @itatic_oficial