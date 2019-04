View this post on Instagram

Feliz y armonioso domingo!!! Planes para Semana Santa? VEN AL TEATRO PATRIA!! Estaré con mi Súper Espectáculo “En Cuerpo y Alma” “ME ERICÈ” 18 19 20 21 Abril 26 27 28 Abril ÚNICAS FUNCIONES!! Si vas a venir a Bogotá ven al Teatro!!!🎭🎭🎭 Y si eres de los que se quedan en Bogotá también!! Los Espero!! Contaré y cantaré verdades!!! Un espectáculo hecho con AMOR y sobretodo con MUCHO HUMOR!! @primerafilacol Y Taquillas del Teatro Patria! Reserva ya tus boletas!!🎭🎭🎭🤗🎼🎼🎼🎼🙏🙏🙏🙏🍀🍀 @patgrisales @delvecchio21 @barrero.alberto @yopucheros