“¿Cómo me van a decir que una mujer que no pega una canción hace más de siete años es ‘la Reina del reguetón’? ¡Los números no mienten! ¡Kobe era ‘el Rey’ pa’ su tiempo, pero ahora es Lebrón!”, fue lo que escribió Anuel en una historia de Instagram, y queda la duda de si acaso él quiere ese título para su novia, la artista urbana Karol G.

La reacción de la también llamada ‘Caballota’ no se hizo esperar y, por la misma red social, Queen le cantó la tabla al cantante, aunque él también había dicho en otra publicación que esto solo era su opinión y no quería controversias.

“¿Será que tengo que recordarte de dónde vengo yo? ¡Culicagao @anuel_2blea Tú no quieres cruzarte con la REINA!”, le escribió Ivy.

Pero ahí no paró todo, otros artistas y fans se solidarizaron con la intérprete de ‘Yo quiero bailar’ y ‘Pa’ la cama voy’, y empezaron a escribir mensajes justificando por qué ella se ganó el calificativo que Anuel cuestionó.

La cantante compartió varios de los apoyos en sus historias de Instagram, pero además en sus redes sociales siguió expresando su furia y ‘sacándole las uñas’ a Anuel, pero ya sin etiquetarlo.

Por ejemplo, en Twitter escribió: “Construí a base de sacrificios, cimientos para armar un puente por el que hoy caminan mujeres. Siempre abogando a la unión femenina y apoyando muchísimo al talento nuevo. ¡Sorprendida con las faltas de Respeto! ¡Indignación total!“.

A continuación, compartimos lo dicho por Anuel, la primera respuesta de Ivy a él, y las otras que le ha dado hasta este lunes, así como algunos de los mensaje solidarios que ha recibido la llamada ‘Reina del reguetón’.

Pantallazo historia de Instagram anuel_2blea, tomado de Canal RCN.

Pantallazo historia de Instagram ivyqueendiva, tomado de Canal RCN.

Pantallazo historia de Instagram anuel_2blea, tomado de Canal RCN.

Construí a base de sacrificios, cimientos para armar un puente por el que hoy caminan mujeres. Siempre Abogando a la unión femenina y apoyando muchísimo al talento nuevo. Sorprendida con las faltas de Respeto!

Indignación total! — THE QUEEN MOTHER♚IQ (@IvyQueenDiva) April 7, 2019

Yo buscándome el pan dignamente en mi vía!! A la verdad que la ignorancia es atrevida!!

Jesús clamo por tu pueblo!! — THE QUEEN MOTHER♚IQ (@IvyQueenDiva) April 7, 2019

Pantallazo historia de Instagram ivyqueendiva.

Pantallazo historia de Instagram ivyqueendiva.

Pantallazo historia de Instagram ivyqueendiva.

Pantallazo historia de Instagram ivyqueendiva.