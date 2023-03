La primera dama Verónica Alcocer asistió al concierto de la banda británica Def Leppard, que estuvo enBogotá por su gira ‘The World Tour’, el pasado 25 de febrero.

La legendaria banda estaba siendo esperada por fans que querían verla en vivo desde hace 25 años. En Colombia fue el tercer concierto de su gira mundial.

El evento se realizó en el Parque Simón Bolívar y tuvo cientos de asistentes como se puede ver en el video documental DEF LEPPARD – Behind The World Tour – Episode 2: COLOMBIA & PERU “There will be rock!” que está haciendo la banda durante su gira.

En el mismo video es donde resalta la presencia de Verónica Alcocer, quien al parecer es fanática de los artistas. En las imágenes se le ve vestida de negro, con un ‘look’ muy rockero y resalta su sonrisa, que refleja la emoción al momento de ver a los integrantes de Def Leppard.

Cabe mencionar que en el video los artistas también expresan su emoción por el momento en el que conocieron a la primera dama: “Nos vamos a ir de Bogotá, tocamos anoche, increíble, la primera dama vino el espectáculo, la conocimos y fue increíble, le encantó el espectáculo”, expresó el guitarrista de la banda, Phill Collen, en el minuto 5:00, mientras se ve a Verónica Alcocer saludando a los artistas.

Alcocer estuvo en el concierto en los cientos de fans de la banda, quienes corearon con gritos las canciones más famosas como Armaggedon It, Love Bits, Hysteria, Let’s get rocked, Lady Strange, Action, Live Nines, entre otras.

La esposa del presidente Gustavo Petro ha sido una de las figuras más polémicas del Gobierno actual, justamente, por protagonizar cantidad de viajes y eventos que cuestiona la oposición.

Adicional, se ha vuelto un debate público el poder que pueda llegar a tener Verónica Alcocer en las decisiones de contratación del actual Gobierno.