Después de que la modelo e ‘influenciadora‘ antioqueña, Valeria Duque, emprendiera acciones legales contra algunas de las personas que hace unas semanas difundieron información según la cual ella sería la razón de la ruptura entre el cantante Rauw Alejandro y Rosalía, ya tuvo su primera victoria jurídica.

La reconocida firma de abogados De la Espriella Lawyers, que asumió la defensa de Duque que busca proteger su derecho al buen nombre, anunció este domingo que Juliana García se había retractado de todo lo que había dicho sobre Duque en la red social X (antes Twitter) el pasado 25 de agosto.

Juliana García fue precisamente la usuaria de X que desató toda la polémica en esa red social que hizo que Rauw, Rosalía y Duque fueran tendencia nacional varios días. El hilo de publicaciones en las que supuestamente revelaba detalles sobre estos tres personajes fue noticia en medios de toda América Latina, Europa y Estados Unidos.

Después de que a finales de agosto se conociera que el cantante puertorriqueño Rauw Alejandro había terminado su relación sentimental de casi tres años con la artista española Rosalía, el 25 de agosto Juliana García hizo una serie de trinos en los que decía que el motivo de la ruptura era que Rauw le había sido infiel a su pareja con una modelo paisa a quien se refirió en sus publicaciones como ‘Venita’.

Según García, ‘Venita’ había asistido a un concierto de Rauw en México y allá habrían pasado la noche juntos. Además dijo que Duque “trabajaba con la DEA” insinuando que ofrecía servicios sexuales a los famosos como Rauw a cambio de grandes sumas de dinero.

Rápidamente la publicación de García se hizo viral y los usuarios rápidamente concluyeron que con ‘Venita’ se refería a la modelo Valeria Duque. A partir de allí, cientos o miles de internautas replicaron, comentaron o agregaron información a la supuesta historia.

Por esa serie de publicaciones es que ahora García tuvo que retractarse. “Todo lo que se dijo sobre ella es producto de un chisme sin fundamento, no tengo pruebas de lo que se afirmó ahí y lamento profundamente el impacto que esas declaraciones tuvieron en su vida, en la de su familia y en su entorno”.

Valeria Duque habló sobre estas declaraciones en una entrevista con la periodista Eva Rey y se mostró inconforme, pues dice que fue una retractación “a medias”: “No me parece que haya en las palabras de esta niña algo de contundencia. Ella se inventó lo que escribió y ella no lo dice así en la retractación, ella quiere disfrazar su discurso de otra manera para no quedar tan mal. A mi una retractación a medias con las acusaciones tan graves que hizo no me sirve”, dijo.

Hola. Valeria Duque quien, nos confiesa que después d la tormenta que la involucraba amorosamente con Rauw Alejandro, ahora por fin llegó la calma. Y nos cuenta además que ya consiguió rectificación. Y La tenemos nosotros en exclusiva. Eso sí… ella queda satisfecha? 😳😳😳 pic.twitter.com/7e2khwhfaP — desnudateconeva (@desnudateconeva) August 25, 2023

Además de la retractación, García tuvo que eliminar la publicación de la red social y no podrá realizar comentarios o menciones públicas relacionadas con Valeria Duque o con el hecho por el cuál tuvo que retractarse, según informó la firma de abogados de Duque.