Parece que Shakira sigue siendo el tormento de Gerard Pique, pues sin estar presente ni decir una sola palabra le sigue causando algunos efectos negativos en su amorío.

Luego de que la pareja de españoles quisieron darle a la artista una cucharada de su propia medicina metiendo a Sasha y Milan en su relación, parece que la jugada no les salió como querían y ese mismo habría sido el florero de Llorente para que tuvieran una fuerte pelea.

Por qué Shakira habría causado separación de Piqué y Clara Chía

La página de Internet Terra afirmó que Clara Chía se fue de la casa en la que reside junto al exfutbolista, pues ya no aguantaría más las imposiciones de la barranquillera, en cuanto a la prohibición de que Piqué pase tiempo con ella cuando está con sus dos hijos.

“El conflicto entre ambos persiste y, es que la colombiana se mantiene en el hecho de que Sasha y Milan no deben convivir con la nueva pareja de su padre, pues fue una de las personas que más la lastimó el año pasado y por tal motivo no se deben involucrar con Clara Chía Martí”, dice puntualmente la publicación citada anteriormente.

Según alguna fuentes cercanas a la pareja comentan que, al parecer, Chía habría tomado sus maletas después de una fuerte discusión con Gerard Piqué y lo dejó solo en la residencia que comparten.

El también empresario había comprado esa lujosa mansión recientemente, con el fin de estar alejado de los medios y vivir su relación con Chía tranquilamente, pese a que decían que la barranquillera ya había habitado esa casa en su momento.

“Si Clara Chía dejara de vivir con Gerard Piqué es porque Shakira así lo pidió. Según fuentes cercanas a Chía, ella tiene que salir de su casa cuando llegan los hijos del exfutbolista de visita”, informó Sportskeeda.

Algunas versiones no oficiales hablan de que la fractura en su relación es tan grande por ese tema, que hasta la joven pareja del exjugador del Barcelona podría tomar la decisión de dar por terminada la relación, pues cree que su novio no le da el lugar que merece y no la defiende de los ataques de Shakira.