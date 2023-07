Luego de que este martes la revista People diera a conocer el rumor de que Rosalía y Rauw Alejandro habrían terminado su relación y, por ende, su compromiso, el cantante puertorriqueño y la española decidieron aclarar la situación confirmando, a través de mensajes publicados en sus redes sociales, que ya no se encuentran juntos.

La noticia ha desencadenado cientos de opiniones, versiones, comentarios y, esta vez, el exfutbolista español Gerard Piqué se refirió a ello luego de que, mediante una conversación en la plataforma Twitch, el periodista y ‘streamer’ español Gerard Romero compartiera el mensaje oficial publicado por el puertorriqueño.

“Hay comunicado oficial de Raw Alejandro que confirma la separación de Rosi”, comenzó por anunciar el presidente de Jijantes de la Kings League, y luego de la música triste, procedió a leer una parte del texto en el que se explicaron las razones que llevaron a la ruptura de la relación.

Ante lo mencionado, los asistentes al programa reaccionaron a lo que Piqué respondió que, por su experiencia, no le gusta que los medios y las personas hablen de un tema tan personal como una ruptura. “Yo creo que es mejor dejar estas cosas, a mí no me gusta que la gente hable de esto. Ya está, se ha leído el comunicado, está bien y a partir de ahí sólo queda dar opiniones, lo digo por experiencia propia”, aseguró la expareja de Shakira.

Así mismo agregó que lo mejor es que cada uno viva el duelo de la separación a su manera y como mejor lo puedan asimilar: “Es mejor que lo mantengan ellos, ellos sabrán y cada uno que lo viva como mejor pueda”.

En medio de la conversación también estuvo presente Ibai Llanos, quien comentó que era uno de los invitados a la boda de Rosalía y Rauw Alejandro y que, por ello, la noticia lo había dejado sorprendido. “Lo más importante, que sean felices a partir de ahora, se cierra una etapa y que sean felices”, agregó.

¿Qué pasó entre Rosalía y Rauw?

“Todos estos años ustedes han sido parte de mis logros profesionales, como también de todos los momentos que he vivido en pareja. Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado para mí. Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad” expresó el reguetonero de 30 años de edad.

“Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas y, por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo cómo intentan destruir la historia de amor más real que Dios me ha permitido vivir. Sin más nada que añadir, a mis fans los amo mucho, gracias por estar ahí. Att: Raul”, concluyó. 💔✌🏼 pic.twitter.com/p5IkAKYksL — RAULEETO (@rauwalejandro) July 26, 2023

Por su parte, la española también publicó un mensaje, esta vez, a través de sus historias de Instagram. “Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raúl. Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil, así que gracias a todo el mundo por entender y respetar”, expresó la española de 30 años de edad.

#EsTendencia: Rosalia publicó esta historia en Instagram hablando sobre su reciente ruptura con Rauw Alejandro 💔 pic.twitter.com/HB4DHG9Pqy — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) July 27, 2023

