Valeria Duque quedó involucrada en una polémica el pasado 25 de julio, cuando una usuaria de Twitter dio versiones en donde hablaba de ella como ‘Venita’. En contexto, desde ese hilo de Twitter se dijo que la modelo paisa era la causante de la ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro. Incluso, se manifestaba que la paisa cobraba por sus servicios íntimos. Después de todo el escándalo, la exparticipante del ‘Desafío’ abrió un negocio ‘fitness’.

El revuelo que se armó es de conocimiento público y muchos cuestionaron la decisión de Valeria de llevar el caso a la parte jurídica. Y es que en el trino original no se dijo el nombre Valeria Duque, sino el seudónimo de ‘Venita’ y por eso muchos opinaban que el caso no tendría trascendencia.

Sin embargo, ella se asesoró con el grupo de abogados De La Espriella Lawyers y ganaron el caso, obligando a que la oponente, la usuaria de Twitter Juliana García, cumpliera con tres puntos.

La disculpa de Juliana García con Valeria Duque

El primero de ellos es una retractación que ya vio la luz pública:

Y es que la ‘influenciadora‘, Valeria Duque, estuvo en dicho programa hablando de su caso y manifestó que no quedó satisfecha con la declaración de Juliana. Dijo que no le servía porque no consideraba que “en las palabras de esta niña haya como algo de contundencia”.

Según Valeria, “ella se inventó lo que escribió” pero “no lo dice así en la retractación” y ahora quiere “disfrazar su discurso” para no quedar mal. Además, “ya el daño está hecho”.

Por otra parte, en el comunicado que De La Espriella Lawyers emitió a la opinión pública sobre el caso, se detalla que Juliana debe cumplir con otros dos aspectos.

El primero es no volver a hacer comentarios sobre Valeria Duque Hernández y sobre este caso. Además, debe borrar de la red social el trino con el que inició este pleito.