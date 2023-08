Por medio de un video publicado en Instagram, la firma de abogados de Abelardo de la Espriella, De La Espriella Lawers, anunció que asumió la representación legal de la modelo y empresaria antioqueña Valeria Duque, a quien en redes sociales se le señala de ser la manzana de la discordia en el compromiso de matrimonio fallido entre los cantantes Rauw Alejandro y Rosalía.

Juan Sebastián Duque, abogado de la firma, advirtió que iniciarán acciones “ante organismos nacionales internacionales” para reestablecer la honorabilidad moral de la modelo.

Lucy Osorno, integrante del equipo de abogados y quien considera que Duque es víctima de ciberacoso, pidió no difundir los mensajes que atentan contra la imagen de su nueva cliente.

“El ciberacoso es una conducta que busca humillar a sus víctimas a través de redes sociales. Es muy importante que cada uno de nosotros se concientice y no difunda estos mensajes que lo único que quieren es destruir al otro (…) No es justo que por una persona envidiosa, mala y destructiva esta buena reputación se vea afectada en pocos días”.

En entrevista para la W, la modelo señaló que “la información falsa” que la relaciona con Raw Alejandro, la publicó en un hilo que se viralizó en Twitter “una persona que no es amiga mía, que conocí hace muchos años, pero con la que nunca tuve una amistad. Es la hermana de una amiga mía. La conocía alguna vez, pero nunca tuve ningún tipo de relación con ella. No se qué la impulsó a hacer esto, mi amiga me acepta que fue ella la que lo hizo y me comparte su contacto porque sabe bien que fue injusto conmigo”.

Según le dijo a la emisora, el rumor se atizó luego de que en México asistiera a un concierto de Rauw Alejandro y “ella (la persona del hilo en Twitter) asegura que ese día pasó y que me fui con él y es mentira. La gente le creyó la historia que ella creó, pero no tengo nada que ver en esa relación. Fui una fan más que lo conoció, me lo presentaron y hablé con él cinco minutos. Luego me fui y no tuve nada más que ver con ellos. Se está violando mi derecho al buen nombre”.

La modelo aseguró que de alguna manera la información que se viralizó en redes sociales y medios de comunicación tocó a la puerta de su hijo de 13 años. “Gracias a Dios no lo he expuesto mucho en mis redes porque a él no le gusta. La gente no tuvo como ir cómo echarle todo el ‘hate’ que me echaron a mí (…). En el colegio le mandan memes míos y ha sido difícil. A mis papás les han dicho cosas llenas de odio”.

El pasado 27 de julio, luego de que el rumor tomara fuerza en redes sociales, la modelo publico en su cuenta de Instagram un comunicado en el que indicó que todo era falso.

“Estamos tristemente acostumbrados a la estigmatización, prejuicios y señalamientos ignorantes, con desconocimiento absoluto sobre la vida real de las personas. Sin embargo, nunca pensé que una historia producto de la imaginación de alguien pudiera tener tanto alcance. Mucho se habla de la salud mental, respeto y compasión por los demás, pero, tristemente, hay poca empatía y solidaridad por parte de las mujeres, quienes han sido las más crueles al hacerme comentarios”, dijo Valeria Duque en su comunicado.

“Hoy decido escribir por si acaso puedo generar algo de conciencia, pues nos falta evolucionar mucho como sociedad. Tantas cosas importantes que en el mundo, tanto que podemos construir, aprender y ayudar a los demás por este medio y, en cambio, veo lo fácil que es destruir y atacar difundiendo información engañosa y malintencionada”, agregó.

¿Qué es el ciberacoso?

En la página web del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Colombia se lee esta definición sobre el ciberacoso:

“Es un tipo de agresión psicológica que se da usando las nuevas tecnologías: teléfonos celulares e Internet. Por medio de correos, mensajes o imágenes que se envían se busca herir o intimidar a otra persona. Este tipo de acoso no se hace de frente, por ello la víctima desconoce la identidad de su agresor.

