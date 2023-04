En el programa ‘Buen día, Colombia’, del Canal RCN, la joven reveló todo lo que le tocó enfrentar para llegar al mundo de la televisión, en donde ahora es reconocida por su participación en algunos programas como ‘Duro contra el mundo’.

Pese a su corta edad, Valentina Lagarejo ha vivido ‘las duras y las maduras’, como se dice popularmente, pues para nadie es un secreto que incursionar en el mundo del modelaje y la TV requiere de muchos sacrificios.

En el diálogo con el medio citado, la mujer contó que empezó a modelar a los 9 años por pedido de su mamá, ya que ella pretendía evitar que tomara algunas actitudes de sus hermanos.

“Mi mamá decía: ‘Esta muchacha no se me puede volver un hombre porque es mi única hija mujer y va a ser igual a sus hermanos’… Me metieron a modelar obligada, pero me terminó yendo súper bien. Desde los 9 años inicié en ese medio, luego ingresé a una academia en Cali, por una tía que es modelo”, dijo.

Lagarejo señaló que a los 17 años decidió viajar a México a seguir los pasos de su tía modelo, que ya estaba radicada en este país; sin embargo, la experiencia en el país azteca no fue como esperaba, pues tuvo que enfrentarse a malos tratos y palabras denigrantes.

“La gente allá es un poco más agresiva y al ser una mujer negra, mucho más. Mi tía había hecho una carrera impresionante en México y yo tenía ese peso encima”, precisó.

Y añadió: “Me decían que estaba gorda, que no servia para esto, me destruían a cada casting que iba. Que te digan eso a los 17 años y en otro país… Llegaba a la casa a llorar, no quería ni salir, me la pasaba durmiendo, me empecé a subir de peso y se me cayó el pelo“.

Guardiana de ‘Duro contra el mundo’, de RCN, contó que no tenía para comer

Ante la dura situación en México, Valentina Lagarejo decidió regresar a Colombia para probar suerte en Bogotá, trabajando en algunos programas de TV e ingresando a estudiar a la universidad.

Sin embargo, la mujer que mide 1.80 cm reveló que no todo fue color de rosa en la capital del país, pues tuvo que batallar con algunos insultos y comentarios por su cuerpo.

“Tenía que tener un cuerpo de reina para participar en un concurso de belleza… La pasaba mal, mi mánager todo el tiempo me mandaba audios insultándome, tratándome mal, que era un gorda que tenía que bajar de peso“, indicó.

Incluso, para la modelo de 25 años no fue fácil radicarse en Bogotá, pues su salud se vio afectada por el estrés laboral y universitario, además de algunos problemas económicos que tenía.

“No podía parar de llorar, lo más duro que me dio fue ver a mi papá llorar conmigo. Si mi papá estaba así es porque realmente yo estaba muy mal…. Qué me da a mí salir en televisión, aguantarme todo, si hubo días en los que ni siquiera tenía para comer, días en los que no tenía para pagar el arriendo, para qué me aguanto tanto. No tenía ni siquiera para ir a la universidad“, dijo la joven entre lágrimas.

Finalmente, la salvavidas de ‘Duro contra el mundo’ confesó que cuando estaba cerca de regresar a Cali para terminar sus estudios, fue que le salió la oportunidad en RCN para trabajar en el concurso de celebridades.