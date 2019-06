View this post on Instagram

Nos entristece contarles que nuestra pareja favorita del momento se disolvió hace unos días. El chef de @eldesayunorcn Juan Diego Vanegas y la influencer Tuti Vargas decidieron ponerle fin a su relación, luego de su romántico viaje a Nueva York. ¿El motivo? Ambos están pasando por excelentes momentos profesionales y sus múltiples compromisos laborales no les dejaba tiempo suficiente para dedicarse y consolidarse como pareja. @juandiegovanegasl @tutivargasm #LAMOVIDA #ruptura 💔