Alerta Spoiler: los datos contenidos en esta nota pueden tener información de la producción que quizá usted aún no ha visto.

Aunque para muchos fue precipitada la forma en que los libretistas llevaron la historia a su recta final, otros usuarios solo expresaron la tristeza que les produjo el hecho de que se les fuera su entretención.

La producción, que se posicionó en las primeras posiciones de las tendencias de Twitter, emitió su último capítulo y, allí, llegó el tan anhelado encuentro entre Mauricio y Dany, esta última llegó justo en medio del matrimonio de Lola, quien superó el cáncer, y de Jorge.

Aunque durante días los usuarios especularon que Octavio podría morir, el hombre regresó más vivo que nunca, pues logró recuperar el corazón de Azucena y, a su vez, recuperó a su familia.

En cuanto a Toño, el hombre también encontró el amor luego de perder a Verónica —personaje que era encarnado por ‘Chichila’ Navia—, del que se conoce por qué los libretistas lo sacaron de la historia.

Uno de los mejores momentos de esta última entrega fue cuando Mauricio tuvo un susto de último minuto, pues pensó que le habían metido otro ‘golazo’; esto desató las risas entre los televidentes.

Luego del famoso: “Fin”, los televidentes no aguantaron el llanto y aseguraron que la novela les despertó sus emociones hasta el último momento y que era bueno encontrar producciones que lograran algo así.

Tan conectados quedaron los usuarios que llegaron a pedir una segunda temporada de la novela, de la que también destacaron la actuación de la pequeña Hanny Vizcaino (Isabel) —quien se ganó dos India Catalina—, de Sebastián Martínez (Mauricio) y de Juliette Pardau (Dany).

Aquí, algunos de los trinos que dejaron los usuarios:

A pesar de que ya se acabó sigo aquí porque la mugre tusa no me deja ir 💔💔💔 voy a extrañar a los mugrecitos pero da satisfacción saber que terminaron juntos formando una familia #PaQuererte

#PaQuererte gracias, me alegraron las noches y ahora extrañaré la historia. Ay mugre se me aguó el ojo, morijere…

Si no me dice "la amo mugre" no quiero nada #PaQuererte

— ✨ ᴍ ᴇ ʟ ɪ ꜱ ꜱ ᴀ ✨🇨🇴 (@sxrcxsticmel) May 8, 2021