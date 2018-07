A esta foto no le puse filtro borra-arrugas para que se fijen en que ellas siguen ahí, qué vaina. Su profundidad sí se puede atenuar, la textura de la piel puede mejorar y los músculos de la cara pueden afirmarse con cremas y tratamientos. Desde que voy a donde @alangonzalezmd he visto todos estos cambios. Se los vuelvo a contar por lo que me han preguntado bastante. También tengo que confesar que cuando uno se toma estas selfies, el ángulo de la cámara que uno escoja también ayuda, jaja. Si me la tomara de abajo hacia arriba, les aseguro que no me pedirían ningún dato.

