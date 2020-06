Aunque el esposo de Ana Lucía Domínguez quiso suavizar su postura diciendo que “nada justifica la brutalidad policíaca que causó la muerte #GeorgeFloyd”, inmediatamente se contradijo al señalar que “viendo su historial se descubre que tampoco era ningún angelito”.

Su trino, que en sí mismo resulta una contrariedad, fue fuertemente rechazado en esa red social, pues el sentir general es que cualquier persona puede ser lo que sea, pero eso no le da derecho a unos uniformados a acabar con su vida.

Entre los cientos de tuits que se registraron hacia el mediodía de este martes, se destacan los de artistas como Jacques Toukhmanian y Hassam que tampoco le pasaron su descache.

A continuación, esas y otras reacciones al trino de Jorge Cárdenas, por el que se volvió tendencia; la última vez que había sido blanco de críticas fue cuando apoyó el decreto del Gobierno que limitaba el tiempo en pantalla de las producciones nacionales, justificado detrás de la excusa de la prevención del COVID-19.

No!!!! Bro! No la cagues así porfa.

Jorge Cárdenas sacándo en cara los antecedentes de #GeorgeFloyd , lástima que el atembadito no se acuerde de ese horrible atentado músical para Colombia llamado dizque luna verde.

Hoy nuevamente como caleña pido disculpas por la existencia de Jorge Cárdenas. De verdad que no se cansa de avergonzarnos el tarado ese. Y también por el porta cuchillos de libros. Perdón. De verdad. Yo no lo entiendos..

Luego de ser tendencia, Jorge Cárdenas publicó otro par de trinos tratando de justificar su desatinado mensaje inicial y para decirles a sus detractores que sus insultos simplemente los disfruta.

No se imaginan cuanto disfruto los insultos de la caneca mamerta.

Me los imagino destilando bilis tratando de escribir algo que resulte ofensivo pero su coeficiente intelectual no se los permite.

Es como ir a un zoológico y ver a los simios haciendo bulla.

Feliz vida para todos.

— JorgeCardenas (@cardenasjorgee) June 2, 2020