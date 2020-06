green

La joven cree que es “muy natural” que Andy y Lina expresen sus sentimientos, “si se quieren, si se aman”, incluso, en redes sociales. Y, aunque los defendió, también manifestó que ella sería más reservada con los asuntos personales.

Asimismo, Daniela expresó que si su expareja y la actriz están destinados a volver, como ya ocurrió en el pasado, eso únicamente lo sabe Dios.

“¡Es muy natural [que expresen lo que sienten], porque dudaron mucho tiempo! Normal, no nos debemos meter en eso, antes déjenlos tranquilos, que sean felices, que vivan su amor, que disfruten. Dios hace las cosas perfectas; si Diosito tiene para ellos que vuelvan, que vuelvan. ¡Muy rico! Qué pereza vivir con tanto amor y no poder estar con esa persona. Me parece muy jarto”, dijo, y continuó:

“Solo pienso algo, uno no debería estar contando todo lo que siente, porque realmente la gente no va a dejar de meterse. […] Solo opino que esas cosas no se deberían hacer tan públicas, porque la gente es mala”.

En sus declaraciones, Daniela también dejó claro que ella no tiene ningún interés en volver con Andy, aunque compartirán de por vida lo más lindo que ella tiene.

“Pueden tener la plena seguridad que yo en esa relación no me voy a meter, porque él no es ni mi marido ni ella es mi novia. Nunca me les voy a meter. Nosotros tuvimos una relación y compartimos algo lindo que es mi hija, pero yo lo respeto y él me respeta”, puntualizó, como se puede escuchar en un video que ya no aparece en sus redes sociales, pero fue replicado por una cuenta pública de Instagram y aparece a continuación (como sale en dos cortes hay que deslizar o dar clic en las flechas para verlos ambos):