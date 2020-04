Su posición política ha sido clara desde hace rato y él la defiende a capa y espada, así le insinúen que es un ingenuo al creerle al Gobierno que el decreto 516 será transitorio, y hasta le citen el caso del 4×1.000, que nunca se fue.

Y es que en un trino, en respuesta a uno que hizo el actor Julio César Herrera sobre el derecho a equivocarse con el voto, Cárdenas reiteró que no se arrepiente de habérselo dado a Iván Duque, insistió en que la medida del presidente “es necesaria para evitar la propagación del coronavirus”, y aprovechó para, como hace seguido, atacar a Gustavo Petro.

“El virus de @petrogustavo nos tendría muchísimo peor. No pudo con las basuras, imagínenlo con la #pandemia”, escribió.

A continuación, dejamos el trino de Jorge Cárdenas, seguido de algunas de reacciones, en las que le dicen, entre otras cosas, que a él no le afecta porque no es realmente actor o porque su esposa, la actriz Ana Lucía Domínguez, lo mantiene.

Pueden replicar lo que quieran.

No me arrepiento de haber votado por @IvanDuque.Respecto a la ley 516,es transitoria y necesaria para evitar la propagación del #coronavirus.

El virus de @petrogustavo nos tendría muchisimo peor.

No pudo con las basuras imaginenlo con la #pandemia. https://t.co/5eCUWrbVL3

— JorgeCardenas (@cardenasjorgee) April 6, 2020