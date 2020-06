green

En ‘Día a día’, en su emisión en vivo de este martes, le preguntaron qué sigue en su proceso después de la reciente operación (que mostró en sus redes sociales), y sobre la que dijo no sabe cuántos biopolímeros le sacaron, pero fue “muchísimo”, ya que le cortaron “mucho músculo, grasa; un pedazo bien grande de cada nalguita”.

Jessica afirmó en el matutino que, aunque sabe que aún tiene biopolímeros en la cola, espera que luego de esta operación esté más recuperada, pues “ese es el mayor regalo” que le ha pedido a Dios, ya que no está dispuesta a dar un paso más drástico y tampoco quisiera más cirugías.

“Tengo que esperar un año para que todo se termine de reacomodar. Desgraciadamente, es imposible sacar todo ese veneno, porque eso está pegado a los músculos y no se puede, a no ser que sea con una amputación total de la zona, algo que sería demasiado fuerte y no estoy preparada para eso”, explicó la famosa.

Sobre su situación tras la cuarta intervención, Jessica también dio detalles en la reciente edición impresa de Vea, donde reveló que hasta tuvo dos recaídas después de la operación. Una fue 15 días después, cuando fue al baño y, en sus palabras: “El líquido se me quedó en la nalga derecha”.

“Me empezó a doler y me desmayé. Fue el primer día que me hicieron lavado con agua oxigenada, te la meten a presión con una jeringa y te sacan la sangre y el agua. ¡Es doloroso! De los senos para abajo tenía el cuerpo inflamado, además se me pegó la piel de la espalda y tenían que chuzar con las jeringas para sacarme el líquido”, agregó.

La segunda fue dos semanas después de esa primera recaída, por algo similar. Entonces, tuvo que seguir “con los lavados para evitar una infección”; “pero grité, lloré, mordí la almohada, temblé”, rememoró la celebridad en la revista, de la que es portada y donde también habló de otra dura situación que vive, por la enfermedad de su papá, así como de sus examores, entre ellos Pipe Bueno.