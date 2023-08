Durante la rueda de prensa, Timothy Ballard (más conocido como Tim) habló de la importancia de denunciar este tipo de casos y crear consciencia con películas como ‘Sound of freedom’, que fue rechazada por Netflix, Disney y otras plataformas de ‘streaming’.

En el encuentro con medios colombianos, al estadounidense le preguntaron por sus hijos, que fueron una de las motivaciones para que él renunciara a su puesto en la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, con el fin de dedicarse a rescatar niños (y no solo a detener a los criminales), que eran atrapados por esas redes.

Ballard no pudo evitar las lágrimas, pues, por hacer esa labor, no pudo compartir tanto tiempo, como el que hubiese querido, con sus 9 hijos.

“Siete son biológicos, dos son adoptados, niños que rescatamos de Haití. […] La verdad es que yo siempre quise ser un papá como el mío, que siempre estaba ahí, y yo quería hacer lo mismo. Pero nunca he podido porque el trabajo mío no me permite estar en casa. Yo trabajo en más de 30 países. […]”, comenzó diciendo, evidentemente afectado, como se aprecia en este video (desde el minuto 20:13)

“Y nunca he sabido qué piensan mis hijos, porque el más joven ahora tiene 6 [años] y el más grande tiene 23, pero he trabajado en esto por más de 20 años; la verdad es que no puedo decirles qué estoy haciendo, porque cómo van a comprender esto. Muchas veces pienso que no saben por qué no estoy con ellos en cada ocasión importante de sus vidas”, agregó entre lágrimas.

El agente dijo que, hace poco, reunió a sus hijos más grandes para decirles que si ven la película de ‘Sound of freedom’ tal vez entenderían por qué él no estuvo tan presente.

Cuántos niños ha rescatado Tim Ballard

El estadounidense rescató más de 50 niños en Colombia, en 2014 (caso que se muestra en ‘Sound of freedom’), pero el número total puede superar los 1.000, pues, como él lo dijo, lleva más de 20 años dedicado a salvar menores de todo el mundo.

Además, ayudó a capturar a más de 700 traficantes en muchos países.

Dónde ver ‘Sound of freedom’ en Colombia

La película, que batió récord en Estados Unidos, se estrena este 31 de agosto en todas las salas de cine del país de Cine Colombia, Cine Mark, Cinépolis y Procinal.

Los cinemas cuentan con tarifas especiales ciertos días de la semana, en donde sale más económico ver.

Este es el tráiler del filme: