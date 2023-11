Las noticias alrededor de la famosa cantante no paran, pues luego de que una fanática falleciera el concierto en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro este viernes, se conoció que otra joven que iba a ir al evento fue asesinada.

Según la información que se conoce hasta ahora, la mujer fue encontrada sin vida luego de un intento de robo en la arena de Praia de Copacabana, en la zona sur de Río.

(Lea también: La historia del guardaespaldas de Taylor Swift que renunció para combatir por Israel)

La joven fanática era una turista identificada como Gabriel Mongenot de 25 años y había viajado a Brasil para ver el ‘show’ de Taylor Swift.

Lo que se sabe es que la mujer fue asesinada en la madrugada de este domingo por tres hombres que la abordaron en la calle para robarle sus pertenencias personales, sin embargo, las autoridades se encuentran investigando los hechos para buscar a los responsables.

(Vea también: Taylor Swift estaría estrenando novio; un atleta de la NFL sería su nuevo amor)

A través de un comunicado, la cantante advirtió que posponía los conciertos del debido a las altas temperaturas en el país.

Taylor’s statement on the fan who passed away at The Eras Tour 😞#RioTSTheErasTour pic.twitter.com/m8czqnW70c

— Taylor Swift Web (@tayswiftdotcom) November 18, 2023