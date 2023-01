Para quienes siguieron la edición 2022 de ‘MasterChef Celebrity’, Sebastián ‘Tatán’ Mejía era el favorito para ganar, por encima de todos sus competidores. Sin embargo, el ganador fue Ramiro Meneses y muchos quedaron inconformes por la decisión de los jurados.

Y aunque el motociclista siempre dijo que había perdido de forma justa, porque el veterano actor fue el mejor en esa última prueba, ahora contó que desde el mismo Canal RCN ‘le dañaron la cabeza’ justo antes de la final. No dijo que no debió perder, pero sí dejó entender que fue complicado afrontar la situación de presión, por cuenta de una propuesta.

En una serie de historias que publicó Maleja Restrepo, esposa de ‘Tatán’ y actual presentadora de ‘Duro contra el Mundo’ en el mismo ‘canal de las tres letras’, ellos contaron lo ocurrido. Obvio, teniendo en cuenta que está a punto de empezar la edición de ‘Survivor, la isla de los famosos’, proyecto que le propusieron presentar a Mejía, justo antes de la definición con Meneses.

Así empezó el relato la esposa de ‘Tatán’:

O sea, él no ganó, por estar pensando en eso (risas)”

Ante esa afirmación de su pareja, el reconocido motociclista extremo dejó entender que así habría ocurrido: “Ellos se me tiraron ‘MasterChef’…”. Y después, para aclarar el contexto, ratificó que su cabeza si quedó afectada para afrontar la definición del concurso de cocina de famosos:

“Ya se estaba acabando y se me arrima un ‘parcero’ y me dice: – ¿A usted le gustaría estar en ‘Survivor’?

Yo hice así (señala su cabeza ‘explotando’) y pufff. Hasta ahí me llegó, hasta ahí llegué…”

Sin embargo, para dar todo el crédito a Ramiro Meneses, por el triunfo y el reconocimiento que le dieron los jurados expertos del programa gastronómico, Mejía señaló:

“Era muy difícil, no tiene nada que ver con no haber ganado. No ganamos porque ‘Rami’ cocinó mejor que yo, punto.