‘Maleja’ Restrepo es una de las famosas que más conectada se mantiene con sus seguidores a través de las redes sociales. No en vano, suma más de 4 millones de fanáticos.

Durante esta semana se había mostrado muy feliz, pues ella y su esposo, ‘Tatán’ Mejía, fueron invitados a una serie de eventos en Miami, Estados Unidos, por el lanzamiento de la nueva película de Jennifer Lopez, Bodas de plomo.

La pareja tuvo unos días felices, pero el deportista tuvo que viajar primero a Colombia y la presentadora se quedó en EE. UU. para asistir a otras actividades y disfrutar del paisaje norteamericano.

Pero, como nada dura siempre, ‘Maleja’ regresó a Colombia, pero antes pisar suelo criollo vivió una experiencia aterrorizante. La famosa aseguró que una emergencia durante su vuelo le puso los pelos de gallina.

Esto fue lo que contó en una historia de Instagram: “Volamos durante 15 minutos y el avión se tuvo que devolver por una emergencia, qué susto. De nuevo en el aeropuerto de Miami. Lo primero que hice fue llamar a ‘Sebas’ y decirle que lo amo. La vida es ya”.

La famosa no dijo nada más sobre su experiencia, pero esas cortas palabras fueron suficientes para expresar todo lo que sintió. Sus seguidores no dudaron en enviarle mensajes positivos, mientras que otros le pidieron que contara más.

‘Maleja’ Restrepo se sinceró sobre la pérdida de un bebé

La presentadora es muy franca en redes. Tanto así, que abre su corazón allí para contar todo tipo de experiencias. Por ejemplo, hace unos meses reveló que ella y ‘Tatán’ perdieron un bebé, aunque en realidad no sabían que iban a ser papás.

“Yo juraba que me había intoxicado porque habíamos ido a comer a un restaurante indio, pero los dolores siguieron y ya no parecía normal. Me hicieron una laparoscopia y se dieron cuenta de que había perdido muchísima sangre. Un segundo más habría sido mortal. Tomé la decisión a tiempo. Así nunca hubiera sabido que estaba embarazada, no fue nada fácil para mí despedirme de una breve ilusión”.