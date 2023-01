Aunque Juan Duque se ha hecho conocido recientemente por sus canciones y también por la aparición en algunos eventos, como ‘influenciador’ e imagen de marcas, muchos lo identifican con mayor facilidad por su relación con Lina Tejeiro. Y ahora, cuando preguntó si sería buena idea estar en un programa de televisión, parece que muchos más podrían empezar a reconocerlo.

Según el tuit que puso en la tarde del domingo 8 de enero de 2023, este joven podría estar en la nueva edición de MasterChef Celebrity, que ya fue anunciada y salieron pequeños cortes en publicidades del Canal RCN. Y no se puede olvidar que este programa ha sido de los más vistos en los últimos años en esta señal, compitiendo y hasta ganándole a las producciones de la competencia.

Juan Duque podría estar en MasterChef Celebrity 2023, ¿qué dirá Lina Tejeiro?

Con una simple pregunta, Duque generó muchas reacciones de sus seguidores, la mayoría lo apoyaron para que estuviera en este espacio televisivo, otros cuantos le dijeron que era mejor que se preparara si quería estar entre los participantes y algunos pocos le dijeron que no debería. Pero también, hubo uno que otro que le recordó a Lina, por bromear o por amargarlo.

“¿Aguantará ir a MasterChef Colombia?”

Sin embargo, este episodio hizo recordar que la misma actriz respondió una pregunta sobre este tipo de programas como ‘MasterChef Celebrity’, dejando claro que no le gustaría estar allí y criticando lo que se ve en pantalla. Dando a entender que se muestran muchas cosas negativas y así ganar audiencia:

“No sé, no sé si volver a un ‘reality’, la verdad, es que, a veces, no es que sean libreteados. Pero son un poco manipulados para generar el contenido que aparece ahí. Siento que, uno se expone mucho a que el día de mañana ustedes lo odien a uno, porque sí”

Aunque la respuesta de Lina Tejeiro se dio hace más de un año y Juan Duque, tal vez, no tenía idea de que lo pudieran relacionar con ella, el archivo está ahí. Algunos le indicaron que debería ir, solo si va su exnovia, tal vez quieren ver una cocina ‘caliente’ y con mucho ‘picante’, pero es claro que eso no pasará y no aumentará la cantidad de ‘vainazos’ y mensajes indirectos que se envían desde el final de la relación.