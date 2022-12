Una de las relaciones que más sonó en este 2022 fue la de la talentosa actriz Lina Tejeiro y Juan Duque, un joven paisa que hace sus primeros pinos en el mundo de la música urbana.

Lo que empezó como ‘goal’ o meta amorosa para muchos en el país, al parecer no terminó nada bien, pues meses después de haber confesado la ruptura, siguen y siguen los mensajes en ambas vías, al parecer.

Este es el caso de Duque, que es muy activo en Twitter, al igual que la presentadora de La vuelta al mundo en 80 risas, pero que a diferencia de Tejeiro, envía varios mensajes o indirectas.

El artista, que se ha dedicado al reguetón de ‘tusa’, lanza frases sobre desamor constantemente y muchos aseguran que son por su más reciente relación.

Sin embargo, los mensajes se han intensificado en estos últimos días, pues se le ven frases polémicas como “hoy me siento bajito de nota”, “te vi y se me dañó el día” o “lo único que quiero es que me dejes de doler”, inundan las redes del joven paisa.

Pues los seguidores no han parado de comentar sobre estos escritos y por supuesto que viene Lina Tejeiro a colación en la conversación digital, porque aseguran que esto se debe a que Duque le envía estos mensajes a la también modelo.

“Duele, pero fue bueno enterarme de cosas que hacen esas personas que tenía en un pedestal y honestamente solo merecen un lugar en el olvido”, fue una de las más polémicas frases por las que le pelearon al cantante.

Duele, pero fue bueno enterarme de cosas que hacen esas personas que tenía en un pedestal y honestamente solo merecen un lugar en el olvido. — Juan Duque (@wawawanduque) December 12, 2022

Pues no faltó el que le echó su vainazo y le dijo resentido por todo lo que escribe:

Ay, que man tan resentido. ¡Papi, superela! jajajajajajaja https://t.co/ubCWmcrcxC — Lina Margarita (@Marggelina) December 23, 2022