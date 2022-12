Thomas Pérez, joven bogotano que crea contenido para su canal en YouTube, ‘Sin rol específico’, dio de qué hablar con su más reciente video. El capitalino quiso comparar a las hamburguesas de McDonald’s, la cadena de comidas rápidas más famosa del mundo, con las de Punto Burger, marca conocida en Bogotá por ofrecer productos grandes a un precio muy bajo.

Punto Burger ya tiene ganado un prestigio entre las personas que frecuentan el centro de Bogotá, sobre todo entre estudiantes universitarios que ven en esa cadena una posibilidad de saciar su hambre sin gastar demasiado dinero, algo clave para los jóvenes.

El ‘youtuber’ reconoció que iba a probar por primera vez la clásica Big Mac de McDonald’s, que en combo cuesta 23.900 pesos. Luego de pedirla, el joven destacó que la entrega del producto fue rápida y sencilla.

Acto seguido, empezó a degustar la hamburguesa icónica del gigante de las comidas rápidas y dio una opinión contundente sobre la carne, pues le pareció muy delgada. Sin embargo, al bogotano le gustó mucho el sabor de la hamburguesa.

“Nunca he comido una Big Mac. No sabía que tenía dos carnes y tres panes. Vamos a probar por primera vez la Big Mac. La carne es muy delgadita, parece molipollo. Tiene un sabor muy rico. Creo que el sabor característico es el pepinillo”, comentó el creador de contenidos.

El joven no se demoró mucho en comerse toda la hamburguesa. Luego de degustarla por completo, entregó una opinión final. “Fueron seis mordiscos. Las papas de McDonald’s no mienten. El sabor, muy rico. Atención, rápida. Punto a favor, se organiza bien lo reciclable”, concluyó.

Luego fue el turno de Punto Burger y, de entrada, el precio sentó un precedente importante. El combo de hamburguesa sencilla con papas y gaseosa tiene un costo de 13.000 pesos.

El ‘youtuber’ destacó lo rápido que le dieron la comida solicitada, pero dejó claro que no le gustaba mucho el sabor. Sin embargo, rescató los precios económicos.

“No se demoraron nada. Pedimos y ya. Pónganle un minuto y medio. De imagen se ve bien. Lo que toca es bajarla con salsas, lo que le da el sabor, porque la carne es insípida, a mi parecer. La verdad, sí es rentable [en comparación con McDonald’s]”, comentó.

Un amigo que acompañó al ‘youtuber’ en esa dinámica de comparar hamburguesas también dio su veredicto. “Punto Burger es para cuando uno tiene hambre, no ha almorzado, está en el centro y no tiene dinero. La calidad no es muy buena, el sabor no es muy bueno, pero es barato. Comimos dos personas con lo que en McDonald’s comió una”, aseguró el joven.

Por su parte, el ‘youtuber’ concluyó: “La hamburguesa [de Punto Burger] era gorda, la cebolla se nota por montones. La verdad, es mucho. El sabor de Punto Burger es bueno, pero no es el mejor. Es para pasar el hambre. Sin salsas, no es que sepa mucho”.

Este fue el video que publicó el joven en su canal: