Lina Tejeiro fue una de las muchas famosas que estuvieron en este concierto que llevó muchísimo público a Cali, en el marco de la Feria. Ella estuvo acompañada de Greeicy Rendón, Luisa Fernanda W, Pipe Bueno, entre otros famosos.

La actriz publicó muchísimos videos del evento, pero cuando su exnovio subió a la tarima para cantar junto a Zion y Lenox, ni ella ni sus acompañantes compartieron nada.

Pues luego de un día del evento, una persona que estaba en el palco de al lado mostró un video en el que dejó en evidencia qué estaba haciendo la actriz mientras que su exnovio estaba cantando a pocos metros de ella.

Aunque Lina Tejeiro sí cantó ‘La oficial’, tema que interpreta Andy junto a los dos puertorriqueños, ella se concentró en su celular y no lo miró tanto, como sí disfrutó de otros momentos de la noche.

Si bien @mdpantojar lo compartió en su cuenta de Instagram, las imágenes han ganado mucha popularidad en Twitter, donde había muchos comentarios sobre ese momento.

Según el joven que compartió las imágenes en la primera red social, “Zion tirando comentarios venenosos” y “Andy mira al palco donde está su ex”. Estas son.

Encontré el pedacito perdido cuando Andy Rivera Canta la Oficial en el concierto que no subió Lina Tejeiro 👌🏻 pic.twitter.com/LY8Xmd4x1f — Day_CM9 (@Day_Cubillos9) December 30, 2022

Tanto Andy Rivera como Lina Tejeiro ya vieron estos videos, según mostró el que los compartió, pero ninguno ha dicho nada. De hecho, mientras que esta pareja de exnovios estaba en Cali, el último hombre con el que la actriz estuvo saliendo también estuvo allá, pero pasó desapercibido.

Lina Tejeiro y Andy Rivera están solteros

El cantante y la actriz estuvieron juntos por varios años y aunque le pusieron punto final a su relación hace más de dos años, muchas personas sueñan con verlos juntos de nuevo.

Cada uno, pública y privadamente, ha intentado tener nuevas oportunidades en el amor, pero, por lo demostrado, no les ha funcionado. Aunque Lina Tejeiro lo hizo hace pocos meses, esa relación acabó intempestivamente y entre indirectazos. Andy Rivera, por su parte, no ha mostrado a ninguna mujer en su vida, pero sí ha confesado que intentó salir con personas, pero no fluyó.