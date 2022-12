En medio de una entrevista que Carolina Cruz le dio a Eva Rey, para su canal de YouTube, reveló varios detalles de lo que fue su relación con Lincoln Palomeque, así como su ruptura.

Además de asegurar que entre ambos existe una buena relación, por el bien de sus dos hijos, también confesó que ya había conseguido nueva pareja, aunque aún no hará oficial dicha relación. Asimismo, hasta habló de matrimonio, algo que no llegó a pasar con el actor cucuteño.

“Ahora sí, me parecería delicioso [casarme], como ya no lo hice, digo que ahora sí. A ver qué pasa… Yo no descarto nada en la vida”, expresó.

En la misma entrevista, Cruz no se guardó nada y le aseguró a Rey que ya superó su separación, que no extraña a Palomeque, e indicó que era lo que más le molestaba de él.

“Hoy en día, honestamente, no extrañó absolutamente nada”, aseguró. Luego agregó: “Creo que por el trabajó que tiene Lincoln, no pienso que haya sido por una decisión propia de él, me molestaba que no estuviera tan presente en algunos momentos importantes”.