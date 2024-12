La historia de Ingrid Karina, la exmodelo que conquistó pasarelas en el pasado y que fue hallada en situación de calle en Medellín, sigue conmoviendo a los colombianos.

Luego de más de 20 días en un proceso de rehabilitación que inicialmente fue involuntario pero luego aceptado por decisión propia, Karina abandonó el centro, dejando en incertidumbre su recuperación y causando tristeza entre quienes han seguido su caso.

El anuncio fue hecho por su hijo, Juan José, a través de un perfil en TikTok que él mismo creó para compartir actualizaciones sobre el proceso de su madre. En su publicación más reciente, el joven desmintió los rumores sobre una supuesta fuga de Ingrid Karina, aclarando que su salida fue voluntaria y estuvo acompañada de una carta en la que explicó sus motivos.

En su mensaje, Juan José expresó su determinación de ayudar a su madre y reveló que ya tiene pistas sobre su paradero gracias a la colaboración de ciudadanos que han reportado haberla visto en las calles de Medellín.

A pesar de los avances iniciales en su proceso de rehabilitación, las declaraciones de Karina durante una entrevista en el programa Día a Día ahora resuenan con un tono diferente.

“Mi puerta siempre está abierta. No he tenido ni un intento de fuga. Siempre estoy arreglada, perfumada y me van a ver mejor”, había dicho en aquel momento, reflejando un compromiso que desafortunadamente no se mantuvo.