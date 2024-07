La reconocida ‘influencer’ Aída Victoria Merlano anunció hace unas semanas a través de un video en redes sociales que su relación con el ‘streamer ‘colombiano ‘Westcol’ llegó a su fin por una infidelidad.

🔥 BOMBA ÚLTIMA HORA 🔥 Aida Merlano pilla infidelidad de WestCol en pleno directo y le lía la mundial. Parece una madre regañándolo mientras WestCol traga saliva. pic.twitter.com/JAQnjsnkeY — Javi Oliveira (@javioliveira) June 27, 2024

Después de que se filtraran imágenes y chats en los que el creador de contenido se besaba con una mujer llamada Nataly Morales, Westcol negó estos hechos y Merlano decidió poner fin a su amorío tras las contundentes pruebas.

Por otro lado, Morales habló en ‘Lo sé todo’, programa en el que admitió que se dio un beso con Westcol y que una exempleada de ella defraudó su confianza.

“Cuando tú sabes lo que eres, esto no te afecta y por eso estoy acá para dar la cara. Me siento halagada por lo que Merlano pueda decir de mí, ella me puede acusar que soy prepago o dama de compañía, pero eso es falso”, dijo la mujer.

Además, admitió que nunca solicitó al mánager de Westcol 15 millones de pesos para evitar la divulgación del tema, y enfatizó que no ha recibido ningún pago para desmentirlo.

Pocos minutos después, la mujer se quebró en llanto en el set, revelando que tanto ella como personas cercanas, incluida su familia, habían recibido amenazas por parte de la comunidad relacionada con Westcol:

“En estos momentos lo que más me da miedo es que se metan con mi familia porque son personas que no tienen que estar involucradas en esto, es gente que vive de polémica y que no sabe que con sus acciones hace daño”.

