Aída Victoria Merlano está enfrentando una gran tristeza, mientras tiene que salir de la recuperación de su última operación estética. Jamás imaginó que mientras ella entraba en quirófano, su novio se volvía viral por varios videos de TikTok en donde se confirmaba una infidelidad por parte del paisa.

A pesar de que Westcol trató de aclarar la situación, terminó siendo señalado por la misma mujer con la que cometió el pecado, pues Nataly Morales, la tercera implicada, contó que durante una noche de fiesta se besaron.

Merlano ha tratado de enfrentar la situación y los señalamientos de la mejor manera, pero en la noche del 5 de julio hizo un ‘live’ en sus redes sociales y contó todo lo que estaba sintiendo.

Además de revelar las razones del porqué se enamoró del creador de contenido, confesó que días antes de que supiera de la infidelidad, estaba muy asustada porque pensó que estaba embarazada de Westcol.

“Hubo un día que no sabía si estaba embarazada y fue muy duro, muy difícil. En medio de no saber si estaba embarazada, pasa que ya luego mi miedo no era ese, sino si se me había salido. Empiezo a llenarme de muchas ansiedades, miedos, termino en el médico y me quebré mucho. Decía: ‘Ya no puedo más’. En ese momento en el que sentí que lo había perdido todo”, afirmó la barranquillera.

Sin duda, aún está saliendo del mal trago y tiene mucho por transitar, pero contó que por ahora no hay posibilidad de volver con Westcol.

