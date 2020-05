View this post on Instagram

Hoy cumple 22 años mi princesa grande!!! Mi amor te amo con toda mi alma, espero que aunque no estemos junticas pases un día hermoso al lado de personas que te aman y te apoyan, prometo que cuando nos volvamos a ver vamos a festejar y a dar gracias a DIOS por estos meses de enseñanzas y de crecimiento espiritual….me siento súper orgullosa de ti has sido una señorita fuerte y valiente que estás trabajando por tus sueños a pesar de todos los obstáculos…aunque en ocasiones discutamos 😂😂 porque eres la mas cariñosa pero también la mas peleona y gruñona sabes que gane una amiga para toda la vida!!! Feliz vuelta al sol te deseo salud,amor, prosperidad que todos tus sueños se hagan realidad te mereces esto y muchas más cosas lindas TE AMO feliz cumple mi vida @juanavalentina 🥳❤️🙏🏼🥰😍😇🎉🎁🎊🎀