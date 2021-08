En las primeras tomas, la celebridad, que también fue pareja del cantante Marc Anthony y el boxeador ‘Canelo’ Álvarez, exhibió lo que estaba comiendo y, enseguida, apareció una fotografía donde dejó ver su abdomen, pero no tan plano como en sus postales playeras o con blusas cortas.

No obstante, eso no se debe a que la famosa esté esperando otro hijo (ya tiene a Daniel y se dice que es la madre de Samuel, el segundo heredero de James Rodríguez), si no a todo lo que comió.

(Vea también: ¿James Rodríguez tiene nueva novia y es colombiana? Fotos y detalles)

Por lo menos así lo dejó ver la modelo cuando publicó un chat en el que un seguidor le escribió: “¡Cómo te comes esa pataconera y tienes ese abdomen tan perfecto!”, y ella le respondió con la imagen donde se le ve barriguita, más un “así quedó”.

Esta es la publicación en la que Shannon de Lima explicó la mencionada foto y, de paso, dejó claro que no está embarazada:

Captura de pantalla historia Instagram shadelima.

¿Shannon de Lima y James Rodríguez terminaron?

Hay pruebas que evidencian que sí, una de las que más sonó fue la ausencia de ella en el cumpleaños del deportista, pero ni la venezolana ni el colombiano lo han confirmado.

En todo caso, llevan semanas sin aparecer juntos públicamente y ni siquiera en fotos durante las recientes vacaciones del futbolista del Everton en Estados Unidos, donde ella también se encontraba.

Lee También

Cabe mencionar que durante ese descanso del jugador se llegó a decir que él había vuelto con Daniela Ospina, modelo y empresaria que fue su esposa y es la mamá de su hija Salomé Rodríguez.

La colombiana, además, ha estado muy cercana a la familia de su ex en los últimos días, mientras que Shannon de Lima se ha visto alejada hasta de Juana Valentina Restrepo, la hermana del ’10’, con la que era tan amiga.