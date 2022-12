Recientemente se conoció que la cantante colombiana y el exfutbolista español se volvieron a ver las caras para llevar a cabo la firma del acuerdo que definía de una vez por todas la custodia de sus hijos.

Aunque ninguno de los dos dio declaraciones sobre lo ocurrido durante la diligencia, medios locales reportaron que el encuentro fue bastante tenso y que, incluso, ni cruzaron miradas dentro del Juzgado.

Una vez se completó la diligencia, la pregunta que quedó en el ambiente fue respecto a cuándo sería el día exacto en el que la artista barranquillera dejaría España para empezar una nueva vida con sus dos hijos en Estados Unidos.

Qué día se va Shakira a Miami

De acuerdo con lo informado por el programa las ‘Mamarazzis’, la cantante de 45 años le habría comunicado este miércoles al exdeportista que ya definió el día que dejará el territorio español.

Así las cosas, la colombiana habría tomado la decisión de irse justo después de las vacaciones escolares de Navidad, más exactamente el día 7 u 8 de enero, indicaron en el mismo medio.

El motivo de dicha determinación sería únicamente por el lío judicial que mantiene Shakira con la Hacienda Española, que la acusa de haber evadido impuestos por un valor cercano a los 14,5 millones de euros.

Pero allí no queda todo, pues la salud de su padre, William Mebarak, es otro tema que la inquieta mucho, indican en el programa, ya que no está pasando por su mejor momento. No obstante, este ya habría superado unas pruebas médicas en un centro médico de Barcelona, por lo que ya tendría el permiso para viajar.

“Shakira ha planteado al equipo médico que lo trata que parte de ellos viaje junto a ellos [la cantante y su familia] para que William esté en todo momento atendido”, afirmaron las periodistas Lorena Vázquez y Laura Fa.

Por último, las comunicadoras confirmaron que el viaje a Estados Unidos será hecho en un avión privado para que el trayecto entre Barcelona y Miami sea más cómodo y corto para el papá de Shakira.