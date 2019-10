View this post on Instagram

Que nadie me pellizque, por si las moscas… no vaya a ser que esté soñando… TUTU REMIX. CAMILO – SHAKIRA – PEDRO CAPÓ. Este Martes a media noche! Si quieren ser los primeros en escucharla, denle PRESAVE. Link en mi Bio! LA TRIBUUUU🔥🔥🔥🔥