“¡Tres años ya sin mi mejor amiga, mi confidente, mi inspiración, mi alegría!”, fue lo primero que expresó la famosa en Instagram y , enseguida, recordó el consejo que siempre le daba su progenitora cuando estaba baja de ánimo y relató que, aunque ella ya no está en este mundo, aún le habla.

“Cuando estoy triste, abrazo mi corazón porque sé que siempre estás ahí diciéndome: ‘No estés triste mi tesorito que la vida solo te da cosas lindas’. ¡Pero lo más lindo que me ha dado eres tú y no sabes cómo te extraño cada día! ¡Siento tu luz y cómo me susurras tu dulzura cuando te cuento cosas!”, dijo.