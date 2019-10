green

“Disfruto estos comentarios porque le demuestro a las personas que sí podemos”, dijo al programa La Movida, subrayando que el video de su canción ‘Sailor Moon’ ya tiene más de “9 millones de reproducciones, así sea con críticas”.

“Si no creo yo en mí, quién va a creer”: Yuranis

En ese medio, la nueva artista respondió a algunos de los comentarios negativos que le han hecho en redes sociales. “Lo tuyo no es cantar”, dicen, por ejemplo. “De pronto no sea la mejor cantante del mundo, pero sí tengo la personalidad para hacerlo y la actitud para hacerlo”, contestó ella a su vez.

Hubo quien llegó a pedirle “más respeto por la música y los artistas de verdad” e incluso con su esposo, mientras que otros aseguran que las reproducciones le permiten ganar dinero, “pero es por lo ridículo que canta”.

“Mi amor, no creas que esas 180 mil reproducciones es porque lo hacer bien. se meten es para burlarse y por la curiosidad pero bueno eso te hace facturar que es lo importante para tí no importa si es poniéndote a la burla”, opinó un desconocido más. “No me importa, la verdad es que haga bien o haga mal siempre van a hablar. ¡Que hablen!”, ripostó la cantante.

“La ‘Tigresa del Oriente’ en Barranquilla”, dijo alguien más, olvidando que León es cartagenera. Además, ella se lo tomó a bien y reconoció que contemplaría un dúo con la artista peruana.

“Señora, ¡usted si canta feo!”, acotó otro individuo, pero ella, lejos de dejarse perturbar, respondió que quiere que la “recuerden por ser Yuranis León, por atreverme, porque el mundo es para los que se atreven”.

Finalmente, Yuranis cerró con otra conclusión: “A todas estas personas que me critican quiero decirles algo: vivan, sean feliz (sic), tengan vida propia”.