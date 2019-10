View this post on Instagram

El hammam, más conocido como baño turco, es un espacio de absoluta relajación que en esta cultura hace parte de una filosofía de vida que busca en la privacidad una fuente de bienestar. Estos espacios de mármol están diseñados para soportar una humedad que alcanza el 100% a una temperatura promedio de 48 grados centígrados. Es un sistema efectivo para aliviar las vías respiratorias, regular la presión, liberar toxinas a través del sudor, combatir el estrés y eliminar las impurezas de la piel. El ritual es sencillo pero delicioso así que si el propósito es descansar, aquí sin duda se logra. • • • #lavidaesunviaje #Azcarateando #Capadocia #Turquía🇹🇷