En su más reciente discurso desde la Plaza Simón Bolívar, Gustavo Petro ha vuelto a mencionar el más reciente ‘hit’ de la cantautora colombiana para promocionar la reforma laboral que, según expertos, traerías graves consecuencias a las empresas del país.

“Como dice Shakira en su última canción, que yo la he publicado porque dio en el clavo, lo que queremos es que no haya explotación, que no haya acoso, que la señora de los tintos no sufra porque debe subirse a un Transmilenio dos horas hasta su casa después de una jornada laboral de 10 horas. Así no puede ser el trabajo en Colombia, debe ser digno”, dijo en la tarde del miércoles 27 de septiembre, día en que el petrismo convocó marchas en el país para apoyar las reformas que ha presentado el Gobierno ante el Congreso de la República.