Antes de que Shakira hiciera un vuelo hacia Miami (Estados Unidos) para concretar detalles de la nueva vida con sus hijos, se han conocido más incidencias del convenio que firmó con Gerard Piqué.

La colombiana y el español aún ajustan las cláusulas del acuerdo legal al que llegaron después de múltiples reuniones, por lo que todavía les queda un encuentro pendiente en el juzgado.

Sin embargo, se divulgó que hubo una situación que involucró a la novia del exfutbolista del Barcelona, Clara Chía, a quien cuestionaron recientemente por la actitud que ha asumido.

El portal El Nacional.cat tituló “Clara Chía, encontronazo con Shakira antes de volar a Miami”, al publicar una información en la que supuestamente la cantante colombiana le “prohíbe a Piqué vivir en Miami” y, en ese mismo orden de ideas, a la novia del español.

“La intención del ex futbolista no es estar allí [en Miami] más del tiempo exigido por la custodia, que son diez días al mes, más vacaciones. Además, Shakira no quiere que se instale allí y se lo pidió en la reunión”, indicó una fuente cercana a la artista a Informalia, en declaraciones replicadas por ese medio.