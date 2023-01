No se puede decir que todo el mundo ha apoyado a Shakira, por la canción que sacó con Bizarrap y que es dedicada a Gerard Piqué, ya que también hay muchos que consideran que la letra es muy agresiva y no es buena para sus hijos y para su misma tranquilidad. Pero aparte de eso, ya hubo una acusación por supuesto plagio y ahora hay quejas por no dar créditos en una coreografía.

Aunque no es algo que aparece en el video oficial de la ‘Music Sessions #53’, la barranquillera se metió a un ‘reto viral’ de baile con su propia canción y una joven reclama que le den crédito por sus pasos. No se puede decir que es una acusación de plagio, copia o que pueda tener mayores implicaciones, pero ya hay ruido y comentarios sobre el tema.

Joven española se queja porque Shakira no le dio crédito en su ‘trend’ de TikTok

El pasado 18 de enero de 2023, en las redes sociales de Shakira apareció un video en el que muestra una llamativa coreografía, que va de la mano con la letra de uno de los fragmentos de su canción, y que termina con la famosa frase “Perdón que te sal-Pique”. El video de los pasos de baile va acompañado de un comentario de la propia cantante y explica por qué se animó a bailar así:

“¡Amo sus creaciones! Encontré este video de @belladose y tenía que probarlo!”.

Así le dio crédito a la coreografía que supuestamente había creado el grupo latino ‘Bella Dose’, que cantan diferentes géneros de música en inglés y castellano. Y también se dedican a subir videos de coreografías a sus redes sociales, pero no siempre de su inspiración u originales.

Resulta que la creadora de la corta coreografía es una joven española que aparece en TikTok como ‘Voonnie’, reconocida por participar en los famosos ‘trends’ (tendencias) de esta red social. Ella tiene más de un millón de seguidores y está muy activa con sus videos de bailes virales.

Según las fechas de publicación, ‘Voonnie’ publicó su baile el pasado 13 de enero, mientras que el grupo ‘Bella Dose’ subió el video el 14 de enero. Ante esto, la española tiene razón en el mensaje que publicó después de ver que Shakira compartió la coreografía y le dio créditos a otras personas:

“Pov. Shakira hace mi ‘trend’, pero da los créditos a otra gente. Me muero de la ilusión y a la vez me da pena ja, ja, ja, ja, ja”.

Para algunos puede ser un tema menor, para otros es simplemente intención de figurar y para otros, Shakira quiso hacer las cosas bien y las integrantes del grupo latino fueron las que no dieron el crédito y llevaron a la confusión. Lo cierto es que la canción sigue dando para hablar alrededor del mundo y muchos están pendientes de cómo aprovecharla; para bien o para mal.