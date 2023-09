Pese a que no dio muchos detalles de su vida sentimental, la cantante santandereana explicó que se está tomando todo con calma para no apresurar nada.

Uno de los temas que más les interesa a los seguidores de la artista de 20 años es su vida sentimental, ya que desde hace varios meses no se ha dejado ver con una pareja.

Aunque en varias oportunidades ha explicado que tiene pretendientes, incluso reveló cómo y qué tan mayores le gustan los hombres, no ha compartido en redes sociales que está en una relación sentimental.

Sin embargo, todo parece indicar que esto está por cambiar próximamente, ya que Shaira se estaría dando una nueva oportunidad en el amor. Así se lo contó al programa ‘Lo sé todo’, donde le preguntaron por cómo estaba su corazón actualmente.

“Sentimentalmente bien… En proceso, ahí voy. No puedo decir que estoy totalmente sola porque sí estoy conociendo a alguien, pero hay que tomarse las cosas con calma, la vida con calma y conocer la gente”, explicó inicialmente Shaira.

El periodista del mencionado espacio de chismes quiso entrar en detalles, pero la joven cantante se negó y prefirió explicar que todo lo está manejando con reserva.

“[Él] no hace parte del mundo del entretenimiento. A mí me gusta tener ciertas cosas para mí, el corazoncito y la parte sentimental reservarla para que muchas opiniones de los demás no afecten eso tan bonito que puede estar creciendo”, aseguró la artista.

Por último, la cantante explicó qué tan mayor es dicha persona con la que se está conociendo: “Es joven, es joven”, dijo entre risas.

