En días pasados, la cantante y actriz Selena Gomez y la modelo Hailey Bieber se vieron envueltas en una polémica en redes sociales, en la cual se hablaba de una supuesta rivalidad entre las dos. La historia de ambas se relaciona inicialmente con Justin Bieber, el cantante canadiense con el cual ambas salieron, pero que finalmente se casó con Hailey.

Selena Gomez ahora se ha referido al tema y defendió a Hailey Bieber, después de que esta recibiera amenazas de muerte por la tendencia en redes. La actriz agregó que quiere que se detenga todo lo que han estado haciendo los ‘haters’ o personas que publican mensajes negativos.

En el mensaje que Selena compartió en sus redes sociales este viernes 24 de marzo dijo: “Hailey Bieber se acercó a mí y me hizo saber que ha estado recibiendo amenazas de muerte y una negatividad tan odiosa”. Agregó que “esto no es lo que yo defiendo. Nadie debería tener que experimentar el odio o bullying” y finalmente terminó el texto con “siempre he abogado por la amabilidad y realmente quiero que todo esto termine”.

¿Qué sucede entre Selena Gomez y Hailey Bieber?

La historia entre las dos celebridades comenzó en 2011, cuando Gomez estaba saliendo con Justin Bieber y Hailey, parte de la familia de actores Baldwin, dijo en la red social Twitter que era fan de la pareja. Los años pasaron, Gomez y el cantante canadiense se separaron, y este se casó con Hailey en 2018.

Al año siguiente, Selena lanzó su canción “Lose You to Love Me”, y de acuerdo a diferentes rumores Hailey había publicado la canción “I’ll Kill You” de Summer Walker y Jhené Aikoen en su historia de Instagram y que iba dirigida a la cantante. Bieber negó las afirmaciones y Gomez la respaldó pidiendo amabilidad.

Hailey Bieber publicó en TikTok, un video con dos amigas, una de ellas Kylie Jenner, sincronizando los labios con un popular audio que dice: “No digo que se lo mereciera, pero digo que el tiempo de Dios siempre es perfecto.” El video lo relacionaron con un reciente aumento de peso de Gomez, ambas negaron las afirmaciones.

Este 2023, la tendencia de su supuesta rivalidad volvió a encenderse debido a que Selena publicó un video mostrando sus cejas tras un tratamiento de laminación y expresó que no le había gustado el resultado. Al poco tiempo, Kylie Jenner subió una historia con un texto que dice ”esto fue un accidente??” colocando el texto en sus cejas. Poco después, Jenner subió una historia en videollamada con Hailey Bieber, en la cual se ven las cejas de ambas. Los usuarios de redes interpretaron los contenidos como formas de molestar a Gomez.