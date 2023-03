El cantante canadiense nació en Ontario, Canadá, el primero de marzo de 1994 y fue descubierto a los 13 años por el exejecutivo de la industria musical Scooter Brown, luego de que su mamá lo grabara y publicara el video en YouTube.

La carrera musical de Justin Bieber

Con Brown como mánager, Justin Bieber se convirtió en una de las personalidades más seguidas en las redes y controvertidas de la industria de la música y el entretenimiento.

Tiempo después Justin se reunió con el cantante Usher, en Atlanta, Estados Unidos, donde firmaron un contrato con el sello discográfico Raymond Braun Media Group (RBMG) y otro con Island Records, y más adelante saltó a la fama mundial.

A los 15 años sacó su primer sencillo ‘One Time’, tema que ocupó las primeras posiciones de los éxitos en más de diez países y en 2011 el videoclip oficial de ‘Baby’ se convirtió en el video musical más visto de YouTube de la época, con más de 300 millones de reproducciones en pocas semanas. Fue una temporada en la que poco a poco se fue convirtiendo en un ídolo juvenil.

El cantante pronto se convirtió en uno de los artistas musicales con mayores ventas de la historia discográfica, además fue premiado como el Artista Del Año en los American Music Awards de 2010.

Con millones de seguidores en Twitter e Instagram alrededor del mundo, la revista Forbes, en su momento, lo reconoció como uno de los jóvenes más ricos del planeta con ingresos superiores a los 80 millones de dólares.

Luego de un cambio de ‘look’ en 2015, su desarrollo estético fue ‘premiado’ con un contrato millonario con la firma Calvin Klein y también realizó una campaña para Balenciaga.

Justin Bieber y su polémica adolescencia

Justin dejó la imagen angelical para involucrarse en situaciones problemáticas a medida que lograba conseguir más fama y dinero.

Estuvo inmerso en varios escándalos que van desde agresiones a la prensa y a su público, retrasos intolerables‚ horas de espera y desilusiones en sus ‘shows’, entre otros.

“Nadie me preparó para esta vida. Fui empujado a esto a los 12 años y no sabía dónde me estaba metiendo”, dijo el cantante, según Infobae.

Además fue duramente criticado por el mundo por la relación que tuvo con Selena Gomez, ya que supuestamente hubo abuso emocional y varias infidelidades.

“En mi anterior relación todo se echó a perder y me volví loco y muy salvaje; fui muy imprudente. Esta vez, me tomé el tiempo para madurar y tratar de tomar las decisiones correctas. Y sí, la verdad es que me sentí mejor”, explicó la estrella del pop en el podcast de Zane Lowe.

La nueva y mejorada versión de Justin Bieber

Desde que se casó con la modelo Hailey Baldwin habría parado los excesos, su historia con la depresión y los escándalos de todo tipo

“Ahora estoy navegando en la mejor etapa de mi vida: el matrimonio. Lo cual es una maravillosa y loca responsabilidad. Aprendes a ser paciente, a confiar, a comprometerte, a ser amable, humilde y todas las cosas que te hacen ser un buen hombre”, Bieber, citado por Infobae.

La enfermedad que padece Justin Bieber

El último año el canadiense hizo pública su lucha contra el síndrome de Ramsay Hunt, el cual lo obligó a cancelar múltiples ‘shows’ de un día para el otro.

“Quería darles una actualización de lo que está sucediendo. Obviamente, por lo que ustedes pueden ver en mi cara, tengo este síndrome llamado Ramsay Hunt, es por este virus que ataca el nervio en mi oreja y mis nervios faciales y ha causado que mi cara tenga parálisis. Como pueden ver, este ojo no está parpadeando, no puedo sonreír con este lado de mi cara, esta fosa nasal no se mueve”, explicó sobre el síndrome en sus redes sociales.

El intérprete de la canción ‘Peaches’, quien contrajo nupcias con Hailey Baldwin en 2018, había anunciado un ‘tour’ en el que visitaría 4 continentes para compartir con sus millones de ‘fans’, pero tuvo que cambiar de idea debido a que continua con quebrantos en su salud.