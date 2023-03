Durante la última década, Bieber se convirtió en uno de los cantantes con mayor éxito de la industria musical.

(Vea también: Selena Gómez apaga incendio en redes con foto junto a la esposa de Justin Bieber)

El intérprete de la canción ‘Peaches’, quien contrajo nupcias con Hailey Baldwin en 2018, había anunciado un ‘tour’ en el que visitaría 4 continentes para compartir con sus millones de fans.

Pese a la expectativa que se había creado por su retorno a los escenarios, el canadiense se bajó de la idea de continuar con la gira y mediante diversos mensajes de promotores y productoras en el Reino Unido, sus fanáticos conocieron la noticia.

La cancelación de ese espectáculo llega meses después de que el mismo Bieber anunciara que se tomaría un descanso de la gira, pero luego de las presentaciones de septiembre.

Mientras se esperaba que iniciara la gira en suelo europeo, más exactamente, en Londres, apareció un correo de los organizadores del ‘show’ para comunicar: “Lamentamos informarles que los shows de Justin Bieber planeados para el estadio The O2 han sido cancelados”.

Justin Bieber has officially CANCELLED the remaining dates of his “Justice World Tour”. Check in with your point of purchase for refunds for your show dates. pic.twitter.com/vMZ2RsdlyR

— Justice Tour Updates (@JusticeTourNews) February 28, 2023