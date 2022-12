La estrella de pop ha dado una gran noticia para todos sus seguidores, al anunciar su trabajo con la empresa Generosity para realizar una gran obra de caridad donde ofrece acceso gratuito a agua potable a todos los asistentes al Mundial de Qatar por medio de fuentes públicas para poder llenar botellas cuando se desee.

El objetivo del canadiense con este proyecto es reducir el consumo de plásticos de un solo uso y también activar el uso de fuentes de agua locales. “Quiero que el mundo tenga acceso a agua de la mayor calidad posible. También quiero que los países sepan cuál es la mejor forma de proteger a su población. El uso excesivo de plástico nos está perjudicando, tenemos que ser más sostenibles”, mencionaba Justin a través de un comunicado.

Sin embargo, por lo que ahora su nombre les da la vuelta a las redes sociales, desafortunadamente no se debe al noble gesto que tuvo hace poco, sino al acto que presentó con una fanática que se lo encontró saliendo de un restaurante.

Y es que, mientras Justin se encontraba saliendo del lugar con Hailey, en el video se logra ver una cara de disgusto entre ambos como si hubiesen estado peleando y en esas una fanática le pide a Justin que le firmara un objeto “¿Puedes firmar esto, por favor?, le indica la seguidora, a lo que el músico hace mala cara y un con una forma desagradable le dice “No va a pasar hoy”, subiéndose a su auto, mientras su fan simplemente le responde “¿Y sabes cuándo?”, finalizando allí el video.

Lee También

Rápidamente los comentarios se llenaron de críticas para el cantante: “Lo entiendo, pero si me llega a hablar así mi corazón queda rotísimo”, “Siempre tan simpático él…”, “Lo tierno que es con sus fans. Los dos venían enojados, a lo mejor discutieron, son humanos, pero si me pasa lloro”, “Pues si está enfadado por lo menor que la ignore pero que no le hable de esa manera, sus problemas no son problema de la chica”, son algunos mensajes que resaltan en el TikTok publicado.

El video suma más de dos millones de reproducciones y miles de mensajes al respecto, pues no es la primera vez que sucede algo así con Justin y alguna fan, aunque lo cierto es que no pasaba hace mucho tiempo, ya que, en el pasado, con los inconvenientes que presentaba el artista con su salud mental, era habitual que tuviera comportamientos así, donde el rechazo a sus fans era más notorio.

Por fortuna, de un tiempo para acá con ayuda de profesionales y de su esposa, Justin había cambiado su manera de expresarse con quienes lo siguen, sin embargo, esta vez algo habría pasado y no se logró controlar antes de responder de esa manera. Recordemos que el músico ha atravesado por uno de los años más pesados de su vida debido a sus enfermedades, pues en este le diagnosticaron un síndrome que le produce parálisis facial, misma que lo llevó a cancelar su gira mundial después de haberla iniciado.

Entérese de la noticia en este video